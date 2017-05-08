Россия: задержанных 6 мая в Москве оштрафовали

Суд в столице России Москве оштрафовал задержанных 6 мая Елену Захарову и Марию Рябикова, обвиняемых в нарушении правил участия в митинге и нарушении правил проведения митинга, на 20 и 150 тысяч рублей (примерно 340 и 2560 долларов соответственно).

Защита обвиняемых заявил, что протоколы об административных нарушениях были составлены без самих Захаровой и Рябикова. Раньше 8 мая активисты сообщили, что неизвестный отказался пустить свидетелей и второго защитника в суд, после чего полицейский объявил им, что процесс проходит в закрытом режиме.

6 мая на Болотной площади Москвы во время митинга оппозиции задержали семерых активистов. В день задержания к Захаровой и Рябикова не пустили защиту.

Пять лет назад 6 мая, за день до инаугурации президента Владимира Путина, москвичи вышли на митинг на Болотной площади Москвы. Они выражали протест против фальсификаций на выборах. Акция переросла в столкновения. После столкновений с полицией более 30 человек задержаны. Часть из них до сих пор не вышли на свободу.