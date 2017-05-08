В микрорайоне Эльтиген в Керчи открыли аллею в честь 147 героев Советского Союза, освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю керченского городского совета.

«В форме огромной пятиконечной звезды, которую теперь можно будет увидеть с воздуха, власти (российские – КР) города совместно с молодежью, партийцами, общественниками, духовенством и представителями ТОС «Эльтиген» высадили 147 именных саженцев деревьев. Возле каждого дерева в землю была поставлена табличка с фамилией Героя Советского союза, получившего это звание за Керчь», – говорится в сообщении.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.