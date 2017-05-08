Радио Крым.Реалии. Война и миф: Крым во Второй мировой войне

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают основные исторические события в Крыму во время Второй мировой войны. Почему военные действия на Крымском полуострове во время Второй мировой войны занимают особое место в советской и российской историографии? Что из написанного в российских учебниках – миф, а что – правда? Какие эпизоды Второй мировой войны в Крыму замалчивают российские историки?

Гость эфира – крымский историк, автор книги «500 битв за Крым» Сергей Громенко.

Ведущий – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.