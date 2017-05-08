На въезде в Керчь открыли «Поклонный крест»

В понедельник, 8 мая, в Керчи открыли «Поклонный крест» в рамках празднования российского Дня победы. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю керченского городского совета.

«Памятник установлен при въезде в город со стороны паромной переправы. Церемонию освящения провел митрополит Феодосийский и Керченский Платон. На открытии также присутствовали священнослужители города, представители казачества и обычные граждане, желающие поклониться святыне», ­­­­­– говорится в сообщении.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.