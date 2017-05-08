Франция: Макрон начал готовиться перенимать власть

Во Франции избран будущий президент Эмманюэль Макрона начал готовиться принимать власть, появившись на публичном мероприятии вместе с действующим президентом Франсуа Олландом.

Они вместе возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Париже по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе.

При этом Олланд подтвердил, что инаугурация Макрона состоится 14 мая, и подчеркнул, что готов предоставить ему «любую информацию, советы и опыт». «Я всегда буду на его стороне», – добавил Олланд.

В воскресенье Эмманюэль Макрон, 39-летний центрист, одержал убедительную победу во втором круге президентских выборов с более чем 66 процентами голосов над ультраправой Марин соперницей Ле Пен. Она сразу признала свое поражение, назвав ее победой «глобалистов» над «патриотами», как она называет своих сторонников, и призвала «патриотов» начинать «решительную политическую борьбу» накануне парламентских выборов следующего месяца.

На этих выборах перед Макроном, бывшим банкиром и министром экономики, который до сих пор не занимал никакой выборной должности, появится непростая задача собрать парламентское большинство в свою поддержку.

По последним опросам уже после его победы на президентских выборах, его партия «En Marche!», которая переводится как «Вперед!», может в первом туре парламентских выборов 11 июня получить 24-26 процентов голосов, правая партия «Республиканцы» – 22 процента, а правая партия «Национальный фронт» Марин Ле Пен – 21-22 процента. Второй тур назначен на 18 июня.