В Симферополе открыли новый памятник ко Дню победы

В аннексированном Крыму в Симферополе к российскому празднику День победы открыли новый памятник – боевую машину десанта. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю администрации Симферополя.

«Руководство Крыма и почетные гости мероприятия торжественно открыли главную достопримечательность сквера – боевую машину десанта, которая дополнила комплекс «Честь, доблесть и слава», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в открытии памятника участвовали назначенные Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

«Сегодня, в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в нашем городе открыт ещё один памятник доблести и славе российских воинов. Я уверен, что эта достопримечательность будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи и станет важным напоминанием о славных традициях воздушно-десантных войск», – сказал Бахарев.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.