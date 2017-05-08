В США сообщили о плане встречи Тиллерсона и Лаврова по Украине и Сирии

В США сообщили, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, чтобы обсудить конфликты в Украине и Сирии и другие вопросы.

В частности, говорится в сообщении Государственного департамента США, руководители дипломатии двух стран обсудят «необходимость остановить насилие на востоке Украины и решить конфликт путем полного выполнения» минских договоренностей.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили визит Лаврова в США и его встреча с Тиллерсон, но тему встречи не уточнили подробно: по сообщению из Москвы, главы внешнеполитических ведомств собираются «обменяться мнениями по определяющих международных проблем и актуальных вопросов двусторонних отношений».

На прошлой неделе Тиллерсон заявил, что в отношениях между США и Россией «почти нет доверия». При этом именно положение в Украине, а также вопросы контроля над вооружениями он назвал теми отраслями, в урегулировании которых Россия, по его словам, «сегодня не слишком идет на пользу».