ДТП в Симферопольском районе: погиб один человек

В Симферопольском районе в районе села Донское ночью 7 мая произошло ДТП при участии двух легковых автомобилей. По информации российского управления МЧС Крыма, в результате лобового столкновения пострадали пять человек, один из которых погиб.

«В районе села Донское произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «Honda Accord» и «Toyota Camry». Четверо пострадавших: 2 взрослых 1980 и 1982 годов рождения и 2 детей 2005 и 2009 годов рождения были доставлены в лечебные учреждения города Симферополь, один пассажир автомобиля «Honda Accord» получил травмы несовместимые с жизнью», – рассказали в ведомстве.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.