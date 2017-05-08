Порошенко и Меркель отмечают необходимость продолжения работы в «нормандском формате»

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель отмечают необходимость продолжения работы в «нормандском формате», в частности, при участии новоизбранного президента Франции.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Украины, в ходе телефонного разговора стороны также договорились о дальнейшем графике двусторонних встреч на высшем уровне.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, и Порошенко отметил недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом «парадов» на оккупированных территориях Донбасса 9 мая.

По сообщению, Порошенко и Меркель осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе, также отметили важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля.

Собеседники подчеркнули необходимость освобождения заложников, добавляют в Администрации президента.

Немецкая сторона в настоящее время еще не сообщала об этом разговоре.

В так называемом «нормандском формате» проходят переговоры об урегулировании конфликта на части востока Украины. Последняя встреча глав государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и России – состоялась осенью прошлого года.

Во Франции 7 мая 39-летний центрист Эмманюэль Макрона одержал убедительную победу во втором круге президентских выборов с более чем 66 процентами голосов над ультраправой соперницей Марин Ле Пен.