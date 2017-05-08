PR-директор Джамалы: певицу не пустили на красную дорожку во время церемонии открытия «Евровидения»

PR-директор Джамалы Денис Козловский заявляет, что во время официальной церемонии открытия международного конкурса «Евровидение-2017» певицу не пустили на красную дорожку.

«Джамале запретили идти на красную дорожку. Удивительно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез Евровидение в Украине, запрещают там появляться. В итоге не сфотографировался там только ленивый. Кстати, в Стокгольме Манс Зелмерлев встречал все делегации именно на красной дорожке. «Такой регламент нашего конкурса», – пояснил режиссер красной дорожки в Украине. Мы очень уважаем правила, поэтому послушались и не пошли», – написал Козловский на своей странице в Facebook.

«На церемонию мы поехали на машине. 20 минут нас не пускали – кордоны полиции, Нацгвардия, УГО охраняли вход от Джамалы, смотрели на нас, извинялись, но пропустить не могли. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, простой инструкции ... ничего», – отметил он, добавив, что позже выяснилось, что команда победительницы прошлогоднего конурку получила минимальный допуск на территорию проведения конкурса в Киеве.

Организаторы конкурса пока не комментировали это сообщение Козловского.

7 мая в Киеве состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017». В мероприятии приняли участие делегации 42 стран-участниц песенного конкурса. Джамала также принимала участие в мероприятии.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая на официальной сцене «Евровидения-2017» в Международном выставочном центре в Киеве. Украина в этом году на «Евровидении» будет представлять группа А. Тorvald с песней Time.