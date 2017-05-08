Путин по случаю Дня победы не поздравил Порошенко и Маргвелашвили

Президент России Владимир Путин адресовал президентам нескольких стран поздравления по случаю 72-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин направил отдельные поздравления президентам девяти стран, а также лидерам сепаратистских регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии, одновременно президента Украины Петра Порошенко и лидера Грузии Гиорги Маргвелашвили он не поздравил, а передал приветствие гражданам этих стран.

«Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский президент в поздравлении выразил уверенность, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в горниле войны, останутся надежной основой для развития союзнического партнерства, взаимодействия этих стран в обеспечении региональной стабильности и безопасности».

В предыдущие годы Путин также не направлял поздравлений Порошенко и Маргвелашвили по случаю годовщины победы во Второй мировой войне.

Президенты России традиционно отказываются поздравлять с «Днем победы в Великой Отечественной войне», что является важным элементом послесоветской идеологии, голов постсоветских государств, на которые Москва совершила нападение.

На сайте президента России регулярные сообщения о таких поздравления начали появляться с 2008 года – тогда в то время президент России Дмитрий Медведев в последний раз поздравил президента Грузии. 2009 года, после Отечественной войны 2008 года против Грузии, поздравления в адрес этой страны вообще не было; зато с тех пор появились поздравления фактическим руководителям грузинских сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии, которые Россия, разместила в них свои войска, признала «независимые государства». С 2010 года в адрес Грузии поздравления из Москвы поступали каждый раз лишь «гражданам Грузии». С 2014 года, после начала агрессии России против Украины, такое же формулировка - «гражданам», но не руководителям государства - в Кремле стали употреблять и по Украине.