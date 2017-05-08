В Керчи проходит факельное шествие – СМИ

В Керчи в честь 72-й годовщины российского Дня победы проходит факельное шествие. Как сообщают местные СМИ, в мероприятии принимают учащиеся старших классов и студенты.

По информации издания kerch.fm, по центральным улицам города еще днем рассредоточились несколько сотен правоохранителей. Каждого, кто планирует нести факел на гору Митридат, пропустят через металлодетектор.

«Просьба отнестись с пониманием к данным мерам: пройти контроль и соблюдать общественный порядок. Зрители и участники обязаны при проходе на территорию проведения мероприятий через контрольно-пропускной пункт предъявлять к осмотру сумки, пакеты и другие вносимые предметы», – отметили в российской администрации города.

По состоянию на 21:30, все участники шествия поднялись на вершину горы Митридат, где ожидают начала театрализованного представления.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.



