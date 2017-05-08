США: Обама сообщал Трампу, что был против кандидатуры Флинна

В Белом доме в США подтвердили сообщения средств массовой информации о том, что в прошлом году тогдашний президент Барак Обама предупреждал избранного президента Дональда Трампа, что не поддерживает кандидатуру Майкла Флинна на должность советника по национальной безопасности.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Обама лично сказал об этом Трампу во время их встречи в Белом доме 10 ноября, через два дня после победы последнего на президентских выборах в ноябре 2016 года.

По словам спикера, это не должно удивлять, «учитывая, что генерал Флинн работал на президента Обаму и был острым критиком его недостатков».

Ранее в понедельник в средствах массовой информации США появился ряд сообщений со ссылкой на бывших чиновников администрации Обамы о его предупреждения Трампу на счет Флинна.

Обама в свое время назначил Флинна на должность руководителя Агентства разведки Министерства обороны, но затем освободил его.

Флинн не проработал в администрации нового президента и месяца. Трамп уволил его с должности советника по нацбезопасности за то, что он не сообщил правды о своих контактах с послом России в США после избрания Трампа.

Нынешние сообщения появились за считанные часы до того, как в понедельник в комитете Сената должно состояться слушание показаний двух бывших чиновников администрации Обамы.

В частности, Салли Йейтс, которая при администрации Дональда Трампа проработала 10 дней исполняющей обязанности министра, должена дать показания, что в команде Трампа знали о контактах Майкла Флинна с российскими официальными лицами и до, и после выборов.