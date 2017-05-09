Общественный транспорт Феодосии продлевает свою работу на 9 мая – местные власти

По основным маршрутам регулярных перевозок намерены продлить работу до 22:30. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольноой Кремлю администрации города со ссылкой на отдел по вопросам транспорта.

«Отправление последних рейсов от остановочного пункта «Центр» по маршрутам регулярных перевозок №7 «Центр – Челнокова», №2 «Ближние Камыши–ул. Тимирязева», №6 «Центр – Первушина», №106 «Приморский – Феодосия» в 22.30. По маршруту регулярных перевозок №1 «Ближнее – Горбольница» отправление последнего рейса от остановочного пункта «Горбольница» в 22.20», – говорится в сообщении.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.