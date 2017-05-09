На День победы в «Артеке» планируют провести акцию «Бессмертный полк»

Во время празднования годовщины российского Дня победы артековцы присоединятся к акции «Бессмертный полк» и проследуют шествием по набережной с портретами своих прадедов – участников Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба лагеря «Артек»

«Впервые детский лагерь станет площадкой проведения «Бессмертного полка». В нем примут участие как дети, приехавшие из разных регионов, так и сотрудники детского центра», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, артековцы также побывают в Севастополе, посетят Сапун-гору и станут участниками митинга-реквиема «Артековцы – героям Сапун-горы».

Идея акции «Бессмертный полк» – шествие граждан, чьи родственники воевали во Второй мировой войне, с портретами своих предков. Эта акция стала частью официального празднования в 2015 году в России по случаю 70-й годовщины окончания войны.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.

Лагерь «Артек» был открыт 16 июня 1925 года как детский палаточный лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР. После аннексии Крыма Россией весной 2014 года детский центр был переведен на баланс полуострова, а затем стал государственной собственностью России.



В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.