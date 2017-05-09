Бывший руководитель НАТО призвал США поддержать Украину летальным оружием и союзническим статусом

Бывший генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен, который является также внештатным советником Петра Порошенко, призвал США поддержать Украину летальным оружием и союзническим статусом.

Как написал он в Твиттере, в ходе встречи с министром обороны США Джеймсом Маттисом, они обсудил необходимость увеличения роли НАТО в борьбе с терроризмом, а также ведение твердой политики США в отношении России и поддержки Украины.

В фейсбуке Расмуссен добавил, что во время встречи с Маттисом в столице Дании Копенгагене он «попросил Вашингтон усилить поддержку Украины предоставлением ей летального оружия, как средства сдерживания и предоставлением Украине статуса важного союзника – не члена НАТО с целью подчеркнуть преданности Вашингтона американо-украинской партнерству в области безопасности».

«США продолжают стоять на твердой позиции по отношению агрессии Москвы в Украине и ее неустанных усилий в целях дестабилизировать западные институты, включая НАТО», – добавил Расмуссен о встрече с Маттисом.

Андерс Фог Расмуссен, премьер-министр Дании в 2001-2009 годах возглавлял НАТО в 2009-2014 годах, а затем основал консультационную компанию Rasmussen Global, которая предоставляется консультации и разрабатывает стратегии по вопросам геополитических рисков, трансатлантических отношений и тому подобное. 26 мая 2016 президент Украины Петр Порошенко назначил его своим внештатным советником (по согласию).

США до сих пор воздерживаются от предоставления Украине оружия летального действия, поддерживая ее в противостоянии против агрессии России нелетальными военными средствами, военным обучением, дипломатично и материально. Также Украина до сих пор не получила от США статуса важного союзника – не члена НАТО, чего добивается уже несколько лет.