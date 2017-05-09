Радио Крым.Реалии: День победы или «победобесия»?

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают значение 9 мая для российского общества. Во что трансформируется праздник 9 мая в России и в аннексированном Крыму? Почему День победы стал основополагающим праздником для российской идентичности, которую навязывают кремлевские политтехнологи? Как переосмысливают отношение ко Второй мировой войне в Украине?

Гость эфира – украинский историк Василий Павлов.

Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.