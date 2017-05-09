Президент США встретился с премьер-министром Грузии

Президент США Дональд Трамп принял 8 мая в Белом доме премьер-министра Грузии Гиорги Квирикашвили. Фотографию встречи распространила пресс-служба американской администрации.

Вице-президент США Майк Пенс также встретился 8 мая с Квирикашвили в Белом доме. Об этом сообщает пресс-служба администрации США. Оба лидера подтвердили стратегическое партнерство США – Грузия, которое укрепляется в течение 25 лет, и подчеркнули важность вклада Грузии в глобальную безопасность.

В частности, вице-президент выразил глубокую благодарность за жертвы, которые грузинский народ понес в составе сил НАТО в Афганистане, в том числе гибель 31 военнослужащего из Грузии.

Вице-президент США подтвердил неизменную приверженность администрации суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Пенс высоко оценил лидерство премьер-министра в политических и экономических реформах и подтвердил поддержку США решения Грузии продолжить интеграцию в евроатлантические институты, в том числе в НАТО. Руководители также пообещали изучить пути дальнейшего укрепления экономических и торговых отношений между двумя странами, сообщил Белый дом.