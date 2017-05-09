Российская исполнительница Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2017», выступит 9 мая на праздничном концерте на площади Нахимова в аннексированном Севастополе. Об этом сообщают на сайте подконтрольного Кремлю правительства города.

«Выступление певицы в День Победы пройдет на площади Нахимова. Ее появление на главной сцене города запланировано на девять часов вечера. Перед тысячами севастопольцев и гостей города Юлия исполнит композиции «Молитва», «Соловьи», «Да здравствует мир», «I willalways love you», «Новый день», «Стена», «Flame is burning». Завершит вступление Юлии финальная песня праздника – «День Победы», которую певица исполнит вместе со всеми участниками праздничного концерта и зрителями концерта на площади Нахимова», – говорится в сообщении.

После выступления Самойловой концерт завершит салют.

Ранее сообщалось, что Юлия Самойлова согласилась спеть в Севастополе по приглашению российского главы правительства города Дмитрия Овсянникова.

Европейский вещательный союз официально заявил, что Россия не будет принимать участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». Соответствующее заявление опубликовали на сайте музыкального конкурса.

Перед этим «Первый канал», который ежегодно транслирует международный песенный конкурс «Евровидение» в России, отказался делать это в 2017 году.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым. В министерстве иностранных дел России выразили возмущение этим решением.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» выразили разочарование решением Украины, вместе с тем, указали на необходимость уважать законы принимающей страны.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – Юлией Самойлововой, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма.



Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.