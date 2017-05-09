Власти Сирии: зоны безопасности будут патрулировать военные России, а не ООН

Российские военные, а не силы ООН или какой-либо другой стороны будут контролировать соблюдение режима прекращения огня в зонах безопасности в Сирии, заявил министр иностранных дел этой страны Валид аль-Муаллем. Он добавил, что Дамаск не согласится на присутствие любых других иностранных войск.

Соглашение, заключенное на переговорах российских, турецких и иранских дипломатов в Астане, предполагает, что в зонах безопасности, которые будут созданы в июне, будут функционировать контрольно-пропускные пункты, чтобы обеспечить передвижение безоружных гражданских и безопасную доставку гуманитарной помощи.

«Русский гарант объяснил, что будет присутствовать военная полиция и надзорные центры», – отметил аль-Муаллем.

Соглашение о прекращении огня в безопасных зонах вступило в силу в минувшие выходные, это привело к сокращение насилия. Но спорадические стычки продолжались, особенно в центральной части Сирии.

Россия не просила об участии сил ООН в создании и функционировании зон безопасности, но в начале этой недели попросила провести голосование в Совете безопасности ООН по резолюции в поддержку создания таких зон. Об этом заявил председатель Совета безопасности, посол Уругвая Эльбио Росселли. Он сообщил журналистам в Нью-Йорке 8 мая, что члены Совета ведут переговоры по тексту возможного решения.

Соединенные Штаты не подписали соглашение о деэскалации в Сирии. Министр обороны США Джим Маттис заявил 8 мая, что он внимательно рассматривает план, который, по его словам, оставляет много вопросов без ответов.