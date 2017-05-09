В России проходят парады ко Дню победы

В России 9 мая проходят парады и другие торжества по случаю 72-й годовщины победы союзников над нацистской Германией во время Второй мировой войны. Центральным событием празднования является большой военный парад на Красной площади в Москве, который начался в 10:00.

Президент Владимир Путин заявил в выступлении на параде, что «вооруженные силы России способны отразить любую угрозу».

По последним оценкам, 27 млн граждан Советского Союза были убиты в той войне, а общее количество погибших во всем мире составляет более 50 млн человек.

Критики Кремля утверждают, что правительство Путина использует празднование для усиления патриотизма, но мало обращает внимание на нужды ветеранов.