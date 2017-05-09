Полиция заявляет о задержании одного мужчины и ранении правоохранителя в центре Киева

Киевская полиция сообщает о задержании мужчины, участника акции «Никто не забыт, ничто не забыто» в центре города, который пытался развернуть баннер с фоном цветов так называемой «георгиевской ленточки».

«Полиция не допустила провокации: плакат изъяли. Мужчину, который его держал, доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств», – говорится в сообщении.

Кроме того, полиция со ссылкой на врачей сообщает о ранении одного правоохранителя. По сообщению, это произошло тогда, когда активисты из заблокированного офиса ОУН бросали яйца, картофель, пакеты с краской и дымовые шашки в участников шествия «Бессмертный полк».

Ранее 9 мая участники акции «Бессмертный полк» отправились к Аллее Славы в Киеве. По данным полиции, в колонне около трех тысяч человек.

Активисты из «Добровольческого движения ОУН» накануне призвали «всех патриотов» прийти к 9:00 9 мая к станции метро «Арсенальная», чтобы помешать шествию «Бессмертный полк».

Как сообщила в трансляции Радіо Свобода пресс-секретарь организации «Добровольческое движение ОУН» Виктория Дреева, в заблокированном полицией офисе сейчас находятся около десятка человек. Сама она пыталась пройти внутрь, но сотрудники полиции сказали ей, что в офис пропустят, а выйти ей не удастся.

В День победы над нацизмом в Киеве и других городах Украины запланированы шествия под названием «Бессмертный полк» – акции, проводимые в России ежегодно в этот день. В Службе безопасности Украины заявили, что не имеют оснований ее запретить, но правоохранители будут принимать все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.

В России «Бессмертный полк» – это шествие с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Акция начиналась как общественная инициатива, но в течение последних нескольких лет получила более официальное содержание.

Сейчас организацией акции занимается прокремлевский Общероссийский народный фронт, начали появляться сообщения о том, что не все участники мероприятия приходят на него добровольно. Портреты для участия в акции в России можно приобрести в магазинах, то есть речь идет уже не о чествовании родственников, а о почете любых участников той войны.

Россия также способствует организации акции «Бессмертный полк» в некоторых странах бывшего СССР.

Акции «Бессмертный полк» планируют провести и в аннексированном Крыму.