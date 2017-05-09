В Крыму о событиях Второй мировой войны вспоминают выборочно – историк

В современной российской истории и политике многие важные события Второй мировой войны в Крыму не упоминаются, поскольку они не вписываются в традиционный миф о «Великой победе». Речь идет об операциях, в которых солдаты совершили много подвигов, но которые не достигли ожидаемого эффекта. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал историк Василий Павлов, приведя в качестве примера оборону Севастополя.

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«Это (оборона Севастополя – КР) не только героический подвиг, но это страшнейшая трагедия. На мысе Херсонес было просто оставлено умирать более ста тысяч советских солдат. Они были однозначно приговорены к плену, они были приговорены к позору и к последующим лишениям не только их, но и членов их семей. В отличие от этого, немецкое командование эвакуировало более 117 тысяч немецких солдат с того же самого мыса Херсонес», – сказал он.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.