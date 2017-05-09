По центру Симферополя проехалась военная техника и прошли около тысячи военных

В Симферополе впервые за последние 30 лет прошел военный парад, приуроченный к 9 мая. В нем приняли участие около тысячи российских военнослужащих. По центральным улицам города проехались более 30 единиц боевой техники войск береговой обороны, артиллерии, спезназа, ПВО Южного военного округа России, части которого дислоцируются в аннексированном Крыму.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, люди заранее заполонили тротуары и улочки вдоль проспекта Кирова от площади Ленина до площади Советской, чтобы посмотреть на прохождение парадных расчетов и техники. Некоторые пришли целыми семьями, чтоба сразу после парада присоединиться к акции «Бессмертный полк».

Военные парады на 9 мая также были запланированы в Севастополе и Керчи.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.