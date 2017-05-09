Историк: Россия использует 9 мая из-за отсутствия достижений в настоящем

Москва использует культ Второй мировой войны и 9 мая в своих пропагандистских целях для манипуляции населением. Поскольку у современной России гордится нечем, повод для этого приходится искать в прошлом. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский историк Василий Павлов.

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«Это действительно государственная политика Российской Федерации в области истории. Есть определенные моменты в истории России, в истории Советского Союза, которые являются мифологемой современной российской исторической политики, современной политики России даже на международной арене. 9 мая является одной из этих сакральных дат. Все эти моменты начинают использовать для того, чтобы показать, что у советских, российских (людей – КР) особая гордость. А так как гордиться в данный момент нечем, то избран миф, который, как кажется, объединяет всех – это миф «Великой победы», – уверен Павлов.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.