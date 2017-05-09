«Исламское государство» опубликовала видео вероятной казни российского офицера в Сирии

Экстремистская группировка «Исламское государство» опубликовала видео, на котором запечатлено обезглавливание мужчины, названного российским разведчиком, захваченным в Сирии, сообщает базирующаяся в США мониторинговая группа SITE, которая отслеживает деятельность исламистов и экстремистов в интернете.

Как сообщила SITE 8 мая, на русскоязычном видео видно мужчину, одетого в черное, на фоне пустынного ландшафта, который призывает других российских агентов сдаться.

Позже мужчина с ножом обезглавливает пленника, названного полковником Евгением Петренко.

Личность казненного и подлинность видео, обнародованного накануне празднования Дня победы в России, подтвердить пока невозможно.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 22 апреля состоялась церемония прощания с погибшим в Сирии крымчанином Сергеем Бордовым.

Россия является ключевым союзником сирийского президента Башара аль-Асада в гражданской войне, которая длится в Сирии шесть лет. Министерство обороны России сообщало о гибели в Сирии начиная с сентября 2015 года 30 российских военнослужащих.