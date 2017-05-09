В Украине на мероприятиях по случаю 9 мая задержали 45 человек – МВД

В Украине из-за нарушений на мероприятиях по случаю Дня победы 9 мая задержали 45 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«В целом мероприятия 9 мая прошли и проходят в штатном режиме. Безусловно, есть локальные стычки – в Одессе, Запорожье, Днепре и Киеве. Но полиция и Национальная гвардия работают. Ситуация управляемая», – сказал Яровой 9 мая в Киеве.

К охране правопорядка в Украине, по его данным, привлечены 30 тысяч правоохранителей.

В массовых мероприятиях приняли участие 50 тысяч граждан, сообщили в МВД.

В День победы над нацизмом в Киеве и других городах Украины проходят шествия под названием «Бессмертный полк» – акции, проводимые в России ежегодно в этот день. В Службе безопасности Украины заявили, что не имеют оснований ее запретить, но правоохранители будут принимать все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.

В России «Бессмертный полк» – это шествие с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Акция начиналась как общественная инициатива, но в течение последних нескольких лет получила более официальное содержание.

Сейчас организацией акции занимается прокремлевский Общероссийский народный фронт, начали появляться сообщения о том, что не все участники мероприятия приходят на него добровольно. Портреты для участия в акции в России можно приобрести в магазинах, то есть речь идет уже не о чествовании родственников, а о почете любых участников той войны.

Россия также способствует организации акции «Бессмертный полк» в некоторых странах бывшего СССР.

Акции «Бессмертный полк» проводят и в аннексированном Крыму.