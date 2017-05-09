В Южной Корее досрочно выбирают президента

В Южной Корее 9 мая проходят досрочные президентские выборы после того, как экс-президент страны Пак Кын Хье ушла в отставку из-за коррупционного скандала.

Главный претендент на победу – кандидат от Демократической партии, либеральный политик Мун Джеин. По последним опросам, его поддерживают более 40 процентов избирателей. За ним следуют представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат консерваторов (Корейская партия свободы) Хон Чжун Ха. Остальные 10 кандидатов значительно отстают по рейтингу от первой тройки.

Выборы назначили после того, как 10 марта Пак Кын Хье стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности в порядке импичмента в связи с коррупционным скандалом. Пак Кын Хье все обвинения отвергает.

Либерал Мун Джеин выступает за более умеренный подход в отношениях с Северной Кореей.