В Киеве запустили акцию в поддержку узников Кремля на время «Евровидения»

Активисты в Киеве запустили кампанию под названием #NoEurovisionFor в поддержку политзаключенных украинцев, удерживаемых в России. Цель акции – рассказать приехавшим на «Евровидение-2017» в Украину европейцам о судьбе политузников, в том числе крымчан. Об этом сообщают на странице акции Let My People Go Ukraine в Фейсбуке.

«В этом году «Евровидение» пройдет в Украине. Но, к сожалению, его не будет для 44 украинских узников Кремля, потому что они нелегально заключенны в российских тюрьмах. Активисты с помощью наклеек, которые расклеены по городу, расскажут европейцам, которые съезжаются в Киев, об узниках Кремля, чтобы и они могли помочь освободить Сашу Кольченко, Олега Сенцова, Руслана Зейтуллаева, Ахтема Чийгоза, Валентина Выговского, и других», – сказано в сообщении.

Активисты призвали небезразличных присоединяться к акции: расклеивать наклейки, раздавать листовки, помогать средствами.

«Мы не пытаемся политизировать «Евровидение». Солидарность с людьми, которых преследуют за то, что они высказывали свои взгляды, является защитой прав человека. Лично я не смогу праздновать многообразие, пока эти люди не освобождены», – отметила одна из организаторов кампании Юлия Архипова.

7 мая в Киеве состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017». В мероприятии приняли участие делегации 42 стран-участниц песенного конкурса. Джамала также принимала участие в мероприятии.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая на официальной сцене «Евровидения-2017» в Международном выставочном центре в Киеве. Украина в этом году на «Евровидении» будет представлять группа А. Тorvald с песней Time.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».