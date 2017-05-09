Крымчанин Амет Аметов находится в отделении полиции Судака – активистка

Крымчанин Амет Аметов снова находится в отделении российской полиции в Судаке, после вчерашнего обыска в его доме и задержания. Об этом на своей странице в Facebook сообщает крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер.

«К обеду в дом Ильвера Аметова вновь явились правоохранители и забрали его сына Амета, в местное отделение полиции. Вчера Амет весь день провел в компании неизвестных ему людей, вечером его довезли до Судака и оставили на дороге у квартала, где он проживает. Сейчас он в городском отделении полиции, общается с правоохранителями», – говорится в сообщении.

В понедельник, 8 мая, во время обыска в доме у председателя судакского районного меджлиса Ильвера Аметова силовики избили его сына и увезли его в неизвестном направлении. По словам Аметова, в дом ворвались около десяти силовиков. Свое появление они объяснили поступившим к ним сигналом о том, что в доме могут находиться оружие и наркотики.

Вечером 8 мая стало известно, что Амета Аметова отпустили.

Комментариев подконтрольных России силовых ведомств Крыма по поводу обысков и задержания пока нет.

В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».