Радио Крым.Реалии: Французская победа, проигрыш Москвы

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о результатах выборов во Франции. Во втором туре, который состоялся 7 мая, победил Эммануэль Макрон. Какой будет внешняя политика Франции после выборов? Возможен ли реванш Ле Пен? Означает ли победа Макрона сохранение позиции Европы по Крыму?

На эти вопросы ответит корреспондент Радио Свобода во Франции Евгения Руденко, украинский политолог, директор Центра политических отношений Евгений Магда и украинский публицист Виталий Портников. Ведущий программы – Павел Казарин.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.