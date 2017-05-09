Российскому оппозиционеру Навальному сделали операцию на глазу в Испании

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному в Барселоне (Испания) прооперировали правый глаз. Об этом он сам сообщил в Instagram.

По словам Навального, зрение в глазу, которое он частично потерял после нападения в прошлом месяце, еще не восстановилось, и врачи прогнозируют, что на восстановление уйдет несколько месяцев.

В конце апреля в Москве на Навального напали. Неизвестные облили политика зеленкой, он получил химический ожог глаза. Через несколько дней после этого оппозиционеру выдали загранпаспорт, который он не мог получить в течение последних пяти лет.

После получения паспорта Навальный заявил о намерении выехать на лечение за границу. В Федеральной службе России по исполнению наказаний заявили, что политик не имеет права покидать Россию через условный приговор по делу о мошенничестве на предприятии «Кировлес». Сам Навальный заявил, что у него нет «никакого запрета на выезд за границу».

7 мая стало известно, что оппозиционер улетел на лечение в Барселону.