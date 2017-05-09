Суд в Нидерландах постановил, что Россия сознательно довела до банкротства компанию «ЮКОС»

Суд в Нидерландах постановил, что Россия сознательно довела до банкротства нефтяную компании «ЮКОС» тем, что выдвинула к ней требование уплатить большие суммы налогов.

Как решил Апелляционный суд Амстердама, законодательство Нидерландов не позволяет признать банкротство компании «ЮКОС» 2006 года, и, таким образом, назначенный в России ликвидатор, который занимался распродажей активов компании, не имел права продавать акции ее нидерландского подразделения Yukos Finance BV.

Бывший генеральный директор компании «ЮКОС» Стив Тид в заявлении по поводу этого решения подчеркнул, что суд в Амстердаме «разоблачил объемы манипуляций юридическим процессом и игнорирование верховенства права, к которым готова прибегать Россия».

Активы компании «ЮКОС» распродали вследствие объявления его банкротства после того, как ее главного владельца Михаила Ходорковского, олигарха, который стал критиком Кремля, осудили по обвинению, которые он и правозащитные круги назвали политически мотивированными. Эти активы оказались в руках государственных российских компаний, в частности «Роснефти», которая, среди прочего и благодаря этим достижениям, сейчас является одной из крупнейших энергетических компаний мира.

Кремль отрицает, что преследование Ходорковского было политическое.

Другие совладельцы компании «ЮКОС» продолжают судебную борьбу за возвращение своих активов.