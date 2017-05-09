В Севастополе продлевают график движения троллейбусов на 9 мая

В Севастополе 9 мая продлевают график движения троллейбусов в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню победы. Об этом сообщает пресс-служба «Севэлетроавтотранса».

«В частности, троллейбус №1 будет ходить до 21:57, троллейбус №3 – до 22:51, а маршрут №7 – до 0:59. На троллейбусе №9 до 23:34, №20 – в 22:44, а троллейбус №17 будет ходить до 21:50», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в центре города прошел военный парад.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.