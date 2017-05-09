Палестинский руководитель заявил о готовности встретиться с премьером Израиля «под протекцией» США

Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «под протекцией» президента США Дональда Трампа.

Выступая перед журналистами в ходе переговоров в Рамалле с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который прибыл с визитом, Махмуд Аббас заявил, что палестинцы готовы сотрудничать с президентом США и встретиться с премьером Израиля под его «протекции» «для развития мира».

По словам Аббаса, который на прошлой неделе посетил Вашингтон и встретился там с Трампом, палестинцы радостно ждут предстоящий визит президента США в Вифлеем.

Трамп, как ожидается, должен посетить Израиль 22 мая в ходе первой зарубежной поездки на президентском посту в ряд стран. Он уже заявлял, что в ходе этого визита «обсудит пути продвижения к настоящему и прочного мира между Израилем и палестинцами».

Под конец мая Трамп собирается посетить Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, 25 мая принять участие во встрече НАТО в Брюсселе и спустя в саммите «Группы семи» на итальянском Сицилии.