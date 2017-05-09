В Евпатории оштрафовали человека за «незаконный» запуск квадрокоптера

В Евпатории оштрафовали человека на три тысячи рублей (около 1300 гривен – КР) за «незаконный запуск квадрокоптера». Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры России.

По информации ведомства, запуск беспилотного объекта происходил на привокзальной площади станции «Евпатория-Товарная», при этом «запуск летательного аппарата осуществлялся без соответствующего разрешения компетентного в области организации воздушного движения органа».

Как сообщили в пресс-службе, в результате «виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа».