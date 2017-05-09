Экзит-полы: на досрочных выборах в Южной Корее побеждает либерал

В Южной Корее на досрочных президентских выборах, согласно экзит-полам, лидирует либеральный политик Мун Дже Ин (Демократическая партия). По этим данным, он получает около 41,5% голосов.

Мун Дже Ин известен как адвокат-правозащитник и сторонник умеренного курса в отношении Северной Кореи.

На втором месте – кандидат консерваторов (Корейская партия свободы) Хон Джун Пхйо (более 23 процентов голосов).

Результаты экзит-полов обнародовали после того, как 9 мая закрылись избирательные участки.

Выборы назначили после того, как 10 марта Пак Кын Хье стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности в порядке импичмента в связи с коррупционным скандалом. Пак Кын Хье все обвинения отвергает.

Скандал, разгоревшийся в октябре 2016 года, вызвал волну массовых протестов по всей Южной Корее с требованием отставки Пак Кын Хье.