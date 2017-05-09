В Европе проходит аллергия на тоталитаризм – Портников

Последние избирательные кампании в ЕС свидетельствуют о том, что европейский избиратель становится уязвимым перед лицом национал-социалистической идеологии. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский публицист Виталий Портников.

«В европейском обществе проходит аллергия на тоталитаризм.Та прививка, которая была получена по итогу Второй мировой войны, уже не действует. То количество голосов, которое получила Марин Ле Пен, свидетельствует о том, что призрак идеологии, которую я бы сформулировал, чтобы не искать эпитетов, как национал-социализм – смесь социализма с национальными обещаниями – становится привлекательной для европейцев», – заметил Портников.

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Журналист добавил, что этот процесс пока еще нельзя назвать необратимым.

«Важно, чтобы побеждали не представители старого истеблишмента, а люди, которые способны использовать новые политические подходы для пропаганды общечеловеческих ценностей. Эмманюэль Макрон, который является олицетворением новой политической системы, и Ангела Меркель, и Мартин Шульц, которые являются представителями традиционного истеблишмента, – все находятся в одной лодке. В этой лодке должны находиться не люди, определяющиеся технологическими вещами, а люди, определяющиеся ценностными подходами», – сказал Портников.

В воскресенье Эмманюэль Макрон, 39-летний центрист, одержал убедительную победу во втором круге президентских выборов с более чем 66 процентами голосов над ультраправой Марин соперницей Ле Пен. Она сразу признала свое поражение, назвав ее победой «глобалистов» над «патриотами», как она называет своих сторонников, и призвала «патриотов» начинать «решительную политическую борьбу» накануне парламентских выборов следующего месяца.

На этих выборах перед Макроном, бывшим банкиром и министром экономики, который до сих пор не занимал никакой выборной должности, появится непростая задача собрать парламентское большинство в свою поддержку.

По последним опросам уже после его победы на президентских выборах, его партия «En Marche!», которая переводится как «Вперед!», может в первом туре парламентских выборов 11 июня получить 24-26 процентов голосов, правая партия «Республиканцы» – 22 процента, а правая партия «Национальный фронт» Марин Ле Пен – 21-22 процента. Второй тур назначен на 18 июня.