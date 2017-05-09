США предупреждали Францию о вмешательстве поддерживаемых Россией хакеров во время президентских выборов

Главный чиновник военного киберкомандования США сообщил, что Вашингтон предупреждал представителей Франции во время недавних президентских выборов о том, что поддерживаемые Россией хакеры проникают во французские компьютерные сети.

Как сообщил на слушании в комитете по делам силовых структур Сената Конгресса США адмирал Майк Роджерз, американские чиновники сотрудничали с немецкими коллегами, чтобы передать эти данные должным французским органам.

Ранее во Франции избирательная комиссия сообщала, что после кибератак на компьютерные системы кандидата, а ныне избранного президента Эмманюэля Макрона в соцсетях был распространен значительный объем похищенных данных вперемешку с фальшивыми данными. В команде Макрона это нападение назвали попыткой дестабилизировать демократию во Франции, «как это было во время президентской кампании в США».

Некоторые частные компании, которые расследуют кибернападения, тоже пришли к выводу, что такие вмешательства в кампанию Макрона имеют признаки действий российских спецслужб.

Все разведывательные службы США обвиняют Россию в устройстве кампании кибератак и других акций с целью влияния на президентскую кампанию прошлого года.

Сейчас в США несколько комитетов обеих палат Конгресса ведут отдельные расследования по данных о вмешательстве России в эту кампанию.

Москва отрицает причастность к вмешательству в выборы и в США, и во Франции.