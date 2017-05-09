США одобрили предоставление оружия повстанцам-курдам в Сирии

США согласились предоставить оружие самому оппозиционному объединению курдов в Сирии в их борьбе против экстремистской группировки «Исламское государство», подтвердили в Пентагоне сообщения средств информации о шаге, который может разозлить Турцию за несколько дней накануне встречи руководителей Турции и США в Вашингтоне.

Как сказала пресс-секретарь Министерства обороны США Дэйна Уайт, президент США Дональд Трамп еще в понедельник позволил министерству «снарядить курдскую часть «Сирийских демократических сил» до уровня, необходимого для обеспечения определенной победы над« Исламской государством» в городе Эр-Ракка в Сирии».

При этом пресс-секретарь добавила, что в Вашингтоне «понимают беспокойство нашего коалиционного партнера Турции», которая считает отряды сирийских курдов террористами.

«Мы хотим заверить народ и правительство Турции, США стремятся отвлечь дополнительные угрозы безопасности и защитить нашего союзника в НАТО», - подчеркнула Уайт.

Ранее во вторник несколько агентств привели слова неназванного высокопоставленного чиновника США о том, что Белый дом одобрил вооружение курдских «Отрядов народной обороны» в Сирии во время, когда приближается ожидаемая операция с целью выбить боевиков «Исламского государства» из их крепости, города Ар-Ракка на севере Сирии, который стал для них «столицей».

По словам этого чиновника, решение уже принято к действию, хотя график предоставления этих вооружений не уточнен окончательно.

Ар-Ракку сейчас уже с нескольких сторон окружили силы оппозиции, воюющей и против экстремистов, и против сирийских правительственных войск. Курдские «Отряды народной самообороны» является ведущей силой многонационального оппозиционного объединения на севере Сирии, «Сирийских демократических сил». США считают курдские отряды критически важными для борьбы с боевиками «Исламского государства» на севере Сирии.

В то же время в Турции, которая является важным региональным союзником США, «Отряды народной самообороны» считают террористической организацией, связанной с «Рабочей партией Курдистана» – вооруженной сепаратистской группировкой турецких курдов, запрещеной и признаной террористической в Турции и еще в ряде стран и межгосударственных объединений.

Ранее во вторник министр обороны США Джим Маттис заявил, что в ходе своего визита в Данию провел там «полезные» дискуссии с турецким представителями по союзу Вашингтона и «Отрядов Народной самообороны» в борьбе против группировки «Исламское государство» в Сирии. «Мы разберемся с этим», – добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в середине мая.