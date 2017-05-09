Турецкие имамы намерены посетить крымскотатарские общины Украины в период Рамазана

Турецкие имамы намерены посетить крымскотатарские общины на материковой части Украины в период поста месяца Рамазан. Об этом Крым.Реалии рассказал руководитель Ассоциации мусульман Украины Сулейман (Элимдар) Хайруллаев, который одновременно возглавляет совет улемов (ученых) новосозданного крымского муфтията материковой части Украины.

«Это Херсонская область и, возможно, Львовская. Такая договоренность достигнута во время нашего визита в Турцию», – сказал Хайруллаев.

Он добавил, что о приезде турецких проповедников в Украину договорились представители крымского муфтията и Управления по делам религии Турции.

Месяц Рамазан в 2017 году (1438 год по хиджре) начинается 16 мая и заканчивается 26 июня.

В ноябре 2016 года представители общин крымских татар на материковой части Украины создали духовное управление мусульман, которое сегодня проходит регистрацию в министерстве культуры Украины. Возглавляет духовное управление мусульман Крыма на материке Айдер Рустамов.