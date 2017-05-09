На День победы в Херсонесе выступили оперные певцы из российского Петербурга

В Херсонесе 9 мая прошел концерт Академии молодых оперных исполнителей Мариинского театра из российского Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Выступление прошло на сцене амфитеатра в рамках Московского пасхального фестиваля. Солисты исполняли русский романс, военные песни, арии из опер.

На концерте присутсвовали несколько сотен зрителей. Выступление было бесплатным.

Московский музыкальный пасхальный фестиваль проводят с 2002 года по инициативе Мариинского театра Санкт-Петербурга. Организаторы концерта надеются, что Херсонес станет одной из площадок фестиваля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».