Джамала выступила во время первого полуфинала «Евровидения-2017»

Украинская певица Джамала выступила во время первого полуфинала конкурса «Евровидение-2017». Она исполнила две песни: «Заманили» и «1944», с которой победила на прошлогоднем конкурсе в Швеции.

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В Киеве 9 мая проходит первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». В нем принимают участие 18 исполнителей, из которых в финал пройдет 10. Украину на конкурсе «Евровидение» представляет группа О.Тorvald с песней Time.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выигрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс проходит в Киеве.