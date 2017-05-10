УККА призвал Трампа встретиться с Порошенко раньше, чем с Путиным

Украинский конгрессный комитет Америки, который представляет американцев украинского происхождения, призвал президента США Дональда Трампа пригласить президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон и встретиться с ним раньше, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Такая встреча «стала бы критически важным знаком в поддержании мира в регионе, поскольку сейчас поддержка Украины со стороны США решающее важна для ее выживания», говорится в открытом письме УККА к Трампа.

По мнению УККА, Трамп должен поддержать преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины, пригласив Порошенко на встречу в Вашингтон, на которой осудить вторжения России в Крым и на восток Украины, призвав к немедленному прекращению враждебности России в Украине, а также поддержать финансовую помощь Украине со стороны США и миротворческую миссию ООН - расширить экономические санкции в отношении России не только лиц с узкого круга приближенных к Путину, но и на сектора российской экономики.

В понедельник, открытое письмо к президенту США с похожим призывом - принять Порошенко перед встречей с Путиным - обнародовала группа американских сенаторов от обеих ведущих партий.

В Кремле надеятся, что личная встреча Трампа и Путина после нескольких телефонных разговоров между ними могла бы состояться этим летом, но в Белом доме это не подтвердили.

Порошенко тоже надеялся встретиться с Трампом - еще в феврале, - но пока перспективы такой встречи до сих пор неясны.

Обозреватели высказывали мнение, что встреча Трампа с Порошенко перед его встречей с Путиным была бы сильным политическим сигналом, но обратный порядок может и принести большую практическую пользу, потому что Порошенко мог бы в разговоре с Трампом опровергнуть аргументы, которые тот услышит от Путина.