Радио Крым.Реалии: Бульдозером по археологии

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о незаконных археологических раскопках в Крыму. Несмотря на протесты крымских археологов в урочище Артезиан, которое является заповедной зоной, начались работы по разработке песчаных карьеров. Также активные раскопки продолжаются и в местах строительства Керченского моста и трассы «Таврида». Сколько памятников археологии уже уничтожено из-за строительства? Будут ли российские археологи нести ответственность за работу в Крыму?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с сотрудником Института археологии НАН Украины Вячеславом Барановым, а такжезаместителем министра культуры Украины Тамарой Мазур.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.