В Керчи планируют открыть памятник трактору времен Второй мировой войны

В Керчи 28 мая в рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию Обороны Аджимушкая, планируют открыть памятник трактору времен Второй мировой войны. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала генеральный директор «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник» Татьяна Умрихина.

По ее словам, машину обнаружили поисковики в Аджимушкайских каменоломнях. Ее планируют установить на постаменте вблизи мемориала героям Аджимушкая.

Аджимушкайские каменоломни оборонялись с 16 мая по 30 октября 1942 года. Тогда, в боях принимали участие 13 тысяч человек. В октябре, силам нацисткой Германии удалось захватить катакомбы. В живых оставалось 48 человек. Осада продлилась 170 дней.



