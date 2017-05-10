США: Трамп отправил в отставку директора ФБР

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. По словам представителя Белого дома Шона Спайсера, «президент согласился с рекомендацией министра юстиции».

Это решение обнародовано после того, как ФБР признало, что Коми предоставил неточную информацию во время недавних слушаний в Конгрессе. Тогда он заявил, что бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон отправила своей помощнице «сотни или тысячи» электронных писем, которые потенциально содержат секреты. На самом деле число этих сообщений было очень незначительным, говорится в заявлении ФБР.

Несколько законодателей-демократов подвергли критике решение уволить директора ФБР, расследовавшего российское вмешательство в американский избирательный процесс и российские контакты сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа. «Если президент увольняет того, кто расследует действия президента, на мой взгляд, это злоупотребление властью», – заявил сенатор Ричард Блюменталь.

Некоторые сенаторы-республиканцы поддержали решение об увольнении директора ФБР и призвали президента назначить на эту должность профессионала, известного независимостью суждений.