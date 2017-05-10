Президент США Трамп примет в Белом доме российского министра Лаврова

Президент США Дональд Трамп встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белом доме 10 мая, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и другие международные проблемы, сообщили представители Белого дома 9 мая.

Лавров является самым высокопоставленным российским чиновником, который встретится с Трампом от времени его вступления в должность в январе этого года.

Переговоры Трампа с Лавровым, как ожидается, состоятся после также запланированной на 10 мая встречи российского министра с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал улучшение отношений с Россией, но со дня вступления в должность сменил риторику на более традиционную для республиканцев. Сейчас Трамп заявляет о поддержке усилий НАТО по противодействию военной мощи и агрессии России в Европе, от стран Балтии до Украины и Грузии.

Несмотря на разногласия по Сирии, она остается той проблемой, по которой Россия и чиновники администрации Трампа декларируют возможность работать вместе для победы над «Исламским государством» и другими экстремистскими группами.

Лавров прибывает в Вашингтон впервые с 2013 года. Он везет российский план прекращения насилия в Сирии, после того, как это соглашение на прошлой неделе поддержали Иран и Турция.