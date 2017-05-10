В Южной Корее принял присягу новый президент

Избранный новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин 10 мая принял присягу и официально вступил в должность. В своей первой речи 64-летний либеральный политик сказал, что будет немедленно действовать для «разрешения кризиса безопасности» на Корейском полуострове.

«Если нужно, я буду лететь прямо в Вашингтон. Я отправлюсь в Пекин и Токио и, если для этого будут условия, в Пхеньян (столицу КНДР – КР) также», – отметил Мун Чжэ Ин.

Проведение досрочных выборов было обусловлено импичментом и отстранением от власти бывшего главы государства Пак Кын Хье в связи с ее причастностью к коррупционному скандалу.

Окончательные результаты показывают, что кандидат от Демократической партии получил более 41% голосов во время голосования 9 мая, консервативный кандидат Хон Джун Йо получил около 25 с половиной процентов.