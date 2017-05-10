В Симферополе маршрутка столкнулась с фурой – ГИБДД Крыма

В Симферополе 9 мая вечером маршрутное такси столкнулось с фурой Volvo. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по Крыму.

«Водитель автобуса «БАЗ А079.14», двигаясь по улице Данилова со стороны улицы Севастопольской в направлении улицы Железнодорожная, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Volvo FH-NRUCK 4x2, который двигался по главной дороге со стороны улицы Генерала Васильева в направлении улицы Севастопольской», – говорится в сообщении.

По информации ГИБДД, травмы получил только водитель маршрутки.

В Симферопольском районе в районе села Донское ночью 7 мая произошло ДТП при участии двух легковых автомобилей. По информации российского управления МЧС Крыма, в результате лобового столкновения пострадали пять человек, один из которых погиб.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.